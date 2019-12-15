Подростки прожили трое суток в канализации в Калуге

Юноши исчезли 10 декабря, Они потом сами рассказали, что прятались от полиции и родителей. Школьники собирали алюминиевые банки, сдавали их в пункты приема и на эти деньги покупали еду. Ночевали подростки в канализационном люке. Следователю дети объяснили, что не хотели ни с кем видеться, поэтому во время прогулок по городу выбирали малолюдные места.

Несовершеннолетних искали сотрудники МВД и волонтеры «Лиза Алерт». Их нашли вечером 14 декабря в сквере на улице Льва Толстого. Одному из-подростков 15 лет, сколько другому — не сообщается.

Выясняются причины побега детей от родителей. Правоохранители пообещали узнать об отношениях в семье подростков, условиях их жизни и воспитания.