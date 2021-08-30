Подростки предотвратили крупный пожар под Саратовом

Школьникам из села Кряжим Вольского района Саратовской области удалось остановить крупный пожар. По сообщению от местного МЧС, там загорелось сено. Об этом написало РИА ФАН.

Огонь быстро распространился на сарай и сухую траву по улице Коммунистической. На место происшествия незамедлительно прибежали подростки из многодетной семьи. Одни принялись разбирать горящий забор, другие начали сбивать пламя одеждой. Кто-то заливал огонь небольшой струей воды из шланга.

После долгой борьбы распространение пожара на другие объекты удалось избежать. Отмечается, что служба МЧС выдаст награды юным спасателям за помощь и героизм.