Подростки потушили снегом Вечный огонь в Димитровграде

Подростки из Димитровграда Ульяновской области затушили при помощи снега Вечный огонь. Свой поступок они сами сняли на видео и выложили в интернет. Ролик разместили в паблике «Типичный Димитровград» во «ВКонтакте».

На кадрах заметно, как подростки радостно кричат и веселятся, пока одна из девочек толкает в чашу Вечного огня снежные комки.

Видеоролик собрал под постом множество гневных комментариев. Одни высказывающиеся выражали надежду, что малолеток найдут и привлекут, а другие сетовали, что молодежь совсем не чтит память предков.

«Горько, что отпрыски не чтят память дедов и прадедов, которые погибали за их светлое будущее», — написал один из комментаторов.

Позже в тех же комментариях дала о себе знать, предположительно, одна из героинь, которая попала в кадр. Она призналась, что потушила памятный огонь, и попросила простить ее за этот проступок.