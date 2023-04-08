Происшествия 08 апреля 2023, 19:25 Подростки пострадали при взрыве снаряда времен ВОВ в Белгородской области Белгородский губернатор Гладков: при взрыве снаряда времен ВОВ пострадали два подростка РИА «Новости»

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В Белгородской области двое 17-летних подростков пострадали при взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, ЧП произошло в селе Покрово-Михайловка Новооскольского городского округа. Молодые люди нашли боеприпас во время уборки в огороде. Они попытались распилить снаряд, после чего произошел взрыв.

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«У одного из парней легкая контузия, второму повезло меньше — он получил осколочные ранения обеих ног и левой руки. Сейчас бригада скорой медицинской помощи доставляет его в Детскую областную больницу города Белгорода», — написал губернатор.

Гладков призвал взрослых жителей региона следить за своими детьми и объяснить им, как вести себя при обнаружении опасных предметов. Он отметил, что нельзя брать такие вещи в руки, а тем более пытаться их разбирать. Лучше всего отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей по номеру «112».

«В связи с обстановкой на территории региона это должна быть ежедневная работа», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что житель села Шедок в Краснодарском крае нашел два самодельных взрывных устройства, когда пришел кормить коров. СВУ были спрятаны в тюках сена в ангаре. Одно из них сдетонировало, второе обезвредили представители правоохранительных органов.