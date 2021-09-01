Подростки попытались украсть пожертвования из севастопольской часовни

В Севастополе два подростка попытались украсть пожертвования из часовни Михаила Архангела. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

ИА Ura.ru рассказало, что молодые люди сначала делали вид, что ставят свечи. После того, как помещение опустело, они скрыли свои лица под масками и начали трясти урны, в которых лежали пожертвования от прихожан. Им не удалось достать деньги. Правоохранители проводят проверку.