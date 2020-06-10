Подростки попали в ДТП на скутере в Пензенской области

По данным ведомства, подростков доставили в больницу с травмами. Правоохранители выясняют подробности данного инцидента.

Ранее в Общественной палате предложили лишать человека водительских прав, если его дважды привлекали к ответственности за появление в общественных местах в пьяном виде.