Подростки подожгли дом в Екатеринбурге, устроив вечеринку без родителей

Подростки в Екатеринбурге случайно подожгли частный дом своих родителей, пока тех не было. Дети устроили вечеринку, которая привела к пожару, сообщил E1.ru.

Коттедж вспыхнул на улице Патриотов, 21, примерно в 04:00. Пламя охватило не только само строение, но и двор и другие постройки на нем. Была высокая угроза, что огонь перейдет и на соседние дома из-за достаточно плотной застройки, но пожарные смогли это предотвратить.

«Взрослые улетели в Калининград, а подростки решили устроить тусовку. Говорят, сейчас внутри уже никого не должно было быть. На всякий случай всех обзванивают», — описал изданию случившееся очевидец.

К 05:40 утра все подростки, которые находились в доме, подтвердили, что они живы и в безопасности, к этому моменту огонь удалось локализовать. Сотрудники ГУ МЧС Свердловской области рассказали, что тушение заняло три часа. Вызов поступил к ним в 03:06. Для того чтобы справиться со стихией, приехали семь пожарных машин и 23 спасателя. Двухэтажный частный дом сгорел, надворные постройки тоже.