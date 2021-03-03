Подростки под Волгоградом чуть не убили мужчину за дешевые сигареты

Агрессивные подростки в центре Волжского под Волгоградом попросили у двух мужчин сигареты. Один из них протянул парням желаемое, но табак оказался слишком дешевым. Хулиганы жестоко избили случайных встречных. Владельцу сигарет досталось особенно сильно — у него перелом носа и ушиб мозга.

«Отец встретил знакомого после работы, пьяным не был. Мимо шли какие-то подростки, попросили закурить, а он дешевые сигареты курит. Им это не понравилось, и они затоптали его в землю. Сейчас лежит в больнице. Обили голову. У него ушиб головного мозга и нос сломан. Под вопросом перелом челюсти», — рассказал порталу V1.ru сын пострадавшего Кирилл.

Собеседник добавил, что его отец не помнит, что было после избиения. Его в бессознательном состоянии нашли возле станции МЧС прохожие и вызвали скорую.

В полиции рассказали, что начали проверять обстоятельства нападения. Подростки напали на мужчин в самом центре Волжского, около ЦУМа, 2 марта среди бела дня.