Подростки планировали устроить колумбайн в костромской школе

Молодые люди планировали устроить свою акцию в этом году.

Банальные проблемы, вызванные конфликтом в коллективе или получением незаслуженной, по их мнению, оценки рассматривалась друзьями через призму закупки дробовиков и кровавой мести обидчикам. УМВД по Костромской области

Подростки набирались опыта, стреляя в гаражах из пневматического пистолета.

Сотрудники ФСБ и МВД обратили на школьников внимание из-за записей, которые их лидер оставлял в соцсетях — «постил у себя на страничке запрещенные материалы и явно проявлял интерес к движению колумбайна».

У участников группы провели обыски, изъяв компьютеры и сотовые телефоны. Со школьниками и их родителями провели профилактические беседы. Семьи подростков взяли на особый контроль.

Также сотрудники правоохранительных органов изучают обстановку в школе, чтобы выяснить причины, «способствующие формированию подобных идей у учащихся».

«Колумбайн» — название американской школы, в которой в 1999 году двое учеников устроили массовый расстрел одноклассников. Название стало нарицательным.