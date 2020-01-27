    27 января 2020, 23:15

    Подростки планировали устроить колумбайн в костромской школе

    Кирилл Фролов

    В Костромской области предотвратили стрельбу в одной из школ. Под подозрение попали 15-летний подросток и его одноклассники, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
    Подростки планировали устроить колумбайн в костромской школе

    Молодые люди планировали устроить свою акцию в этом году.

    Банальные проблемы, вызванные конфликтом в коллективе или получением незаслуженной, по их мнению, оценки рассматривалась друзьями через призму закупки дробовиков и кровавой мести обидчикам.

    УМВД по Костромской области

    Подростки набирались опыта, стреляя в гаражах из пневматического пистолета.

    Сотрудники ФСБ и МВД обратили на школьников внимание из-за записей, которые их лидер оставлял в соцсетях — «постил у себя на страничке запрещенные материалы и явно проявлял интерес к движению колумбайна».

    У участников группы провели обыски, изъяв компьютеры и сотовые телефоны. Со школьниками и их родителями провели профилактические беседы. Семьи подростков взяли на особый контроль.

    Также сотрудники правоохранительных органов изучают обстановку в школе, чтобы выяснить причины, «способствующие формированию подобных идей у учащихся».

    «Колумбайн» — название американской школы, в которой в 1999 году двое учеников устроили массовый расстрел одноклассников. Название стало нарицательным.