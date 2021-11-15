Подростки перевернулись на снегоболотоходе в Ивановской области

В деревне Афанасово Ивановского района Ивановской области 15-летние подростки упали со снегоболотохода. Инцидент произошел в минувшие выходные веечром на 2-й Никольской улице, написал «Царьград».

Когда транспортное средство перевернулось, один из мальчиков, который был пассажиром, получил ушибы тела. Водителю вездехода удалось отделаться испугом.

Сейчас сотрудники УМВД России по Ивановской области по факту ДТП с подростками проводят проверку. Им предстоит выяснить, кто разрешил детям управлять опасной машиной.