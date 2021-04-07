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    07 апреля 2021, 08:25

    Подростки на Сахалине попали в больницу из-за отравления лекарством

    Екатерина Шамина

    На Сахалине трем подросткам на уроке стало плохо. Их госпитализировали. Предположительно, они отравились лекарством. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областной Министерство здравоохранения.

    Подростки на Сахалине попали в больницу из-за отравления лекарством

    «Подростки доставлены в больницу после ухудшения состояния во время уроков в одной из школ Южно-Сахалинска. Представители руководства образовательного учреждения незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи», — сообщили в ведомстве.

    После осмотра врачи приняли решение госпитализировать школьников. Состояние подростков сейчас стабилизировалось, их жизням ничего не угрожает.

    В прокуратуре Южно-Сахалинска сообщили, что началась проверка. Ведомство оценит деятельность органов профилактики по работе с несовершеннолетними. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

    Ранее в Красноярском крае, в городе Железногорске, отравились 11 детей из Школы космонавтики. Одного ребенка госпитализировали.