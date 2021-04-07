Подростки на Сахалине попали в больницу из-за отравления лекарством

На Сахалине трем подросткам на уроке стало плохо. Их госпитализировали. Предположительно, они отравились лекарством. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областной Министерство здравоохранения.

«Подростки доставлены в больницу после ухудшения состояния во время уроков в одной из школ Южно-Сахалинска. Представители руководства образовательного учреждения незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи», — сообщили в ведомстве.

После осмотра врачи приняли решение госпитализировать школьников. Состояние подростков сейчас стабилизировалось, их жизням ничего не угрожает.

В прокуратуре Южно-Сахалинска сообщили, что началась проверка. Ведомство оценит деятельность органов профилактики по работе с несовершеннолетними. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Ранее в Красноярском крае, в городе Железногорске, отравились 11 детей из Школы космонавтики. Одного ребенка госпитализировали.