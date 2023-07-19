Происшествия 19 июля 2023, 14:07 Подростки отправили в нокаут незнакомца в парке Горького Группа подростков напала на незнакомца в парке Горького в Москве и отправила его в нокаут РИА «Новости»

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В Москве, в парке Горького, трое подростков окружили незнакомца, который сидел на лавочке. Один из них подкрался к мужчине сзади и с ноги нанес удар в голову. Пострадавший написал заявление в полицию, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, сотрудники полиции вычислили и задержали одного из нападавших. Против него возбудили дело по статье 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса Российской Федерации.

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Видео с места происшествия попало в социальные сети. По информации источника «360», установить участников преступления помогла Русская община. Ее представители написали заявление в полицию по факту видео и вышли на контакт с одним из подростков.

По его словам, они не были близко знакомы с потерпевшим, но видели, как 15-летняя девочка убегала от него по парку. Она была напугана и рассказала, что мужчина приставал к ней. Подростки решили вмешаться и подошли поговорить с ним.

Правоохранительные органы взяли дело на контроль. Они проведут проверку, выяснят детали произошедшего и примут меры.

Ранее пьяные подростки устроили танцы на городском кладбище города Клинцы. Видео с места они опубликовали в социальных сетях.