Подростки обокрали кофейню и попались в Ижевске
В столице Удмуртии задержали двух подростков, которые украли из кофейни сироп и молоко. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, девятиклассник вместе со студентом техникума проник ночью в кофейню, однако сработала сигнализация и сотрудники ЧОП оперативно прибыли на место. Они поймали незадачливых воров и доставили их в отделение полиции. Молодые люди могут стать фигурантами уголовного дела. За совершенную кражу им грозит до пяти лет лишения свободы.