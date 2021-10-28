Подростки напали на полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге трое подростков напали на полицейского поздно вечером, когда он возвращался домой. Они распылили ему в глаза газовый баллончик, а затем избили. Об этом написало РИА «Новости».

«По предварительным данным, майор возвращался домой в гражданской одежде. Около подъезда своего дома трое злоумышленников брызнули в его глаза из газового баллончика и нанесли ему телесные повреждения. При этом нападавшие личные вещи полицейского не похитили, никаких требований не выдвигали», — сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В полицию с заявлением обратилась жена потерпевшего. По описанию правоохранители смогли вычислить нападавших. Сейчас они задержаны и дают показания, рассказал сайт «Дни.ру».

Какие мотивы были у подростков, не известно. Личные вещи потерпевшего злоумышленники не тронули.