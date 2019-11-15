Подростки напали на мигранта в Екатерингофе
Шестеро учащихся петербургских колледжей атаковали гражданина Таджикистана в парке Екатерингоф, сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В понедельник 4 ноября шестеро подростков напали на гражданина Республики Таджикистан в парке Екатерингоф в Санкт-Петербурге. Студенты угрожали мигранту газовым баллончиком и физической расправой и требовали вернуться на родину.
В четверг 14 ноября сотрудники полиции задержали нападавших, одного из них — уже не в первый раз. Уголовное дело завели по статье «Хулиганство».