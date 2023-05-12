Происшествия 12 мая 2023, 15:49 Подростки напали на 13-летнюю девочку в Красноярском крае МВД: два подростка напали на девочку в Красноярском крае и связали ее изолентой РИА «Новости»

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Два подростка напали на 13-летнюю девочку в Туруханском районе Красноярского края и связали ее изолентой. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

ЧП произошло в поселке Бор. По данным правоохранителей, подростки 16 и 14 лет встретили школьницу около входа в дом и начали оскорблять. После этого они завели девочку за гараж и связали изолентой. Помешал им проезжавший мимо мужчина, который вмешался в ситуацию.

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Молодых людей привезли в отдел полиции и опросили в присутствии законных представителей. Один из подростков объяснил, что хотел проучить школьницу из-за давнего конфликта.

Подростки ранее не привлекали к себе внимание полиции, не стояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Школьник из Ярославля избил 15-летнюю сверстницу во время совместной прогулки. Родители пострадавшей написали заявление в полицию о привлечении подростка к ответственности.