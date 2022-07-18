Подростки на скутере попали в аварию в Свердловской области. Их госпитализировали

В городе Невьянск Свердловской области накануне произошло ДТП с участием скутера и рейсового автобуса. В результате случившегося двое подростков попали в больницу. Об этом написал сайт tagilcity.ru.

Как уточнили в региональном УГИБДД, 15-летний житель Невьянска, управляя скутером марки «STORM L», врезался в автобус. Вместе с ним была 14-летняя подруга, которая попала в реанимацию. Самому несовершеннолетнему водителю также понадобилась помощь медиков.

Во время допроса виновник аварии рассказал, что приобрел транспортное средство на скопленные деньги и сел за руль в первый раз без наличия водительских прав.

Его родителей собираются привлечь к ответственности.