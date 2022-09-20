Происшествия 20 сентября 2022, 05:54 Поделиться Telegram

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Viber Подростки на Сахалине организовали подпольные бои без правил — СМИ ASTV: на Сахалине подростки организовали подпольные бои без правил за деньги Unsplash.com

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На Сахалине в городе Холмске подростки начали проводить подпольные бои без правил с денежными ставками. Об этом пишет издание ASTV со ссылкой на местных жителей. Для спарринга выбирают изгоя, количество участников достигает 100 человек.

Бои проводятся на заднем дворе одной из школ или на детской площадке на улице Молодежной. Лентой огораживается «ринг», назначается рефери из числа подростков. Дети делают денежные ставки, пишет издание.

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«При любом опасном моменте и появлении нежелательных свидетелей все сворачивают и достают мяч. <…> Страх неимоверный», — рассказали ASTV местные жители.

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После обращения в полицию правоохранители организовали рейд, подростки разбежались при появлении стражей порядка. Сейчас в школах проводятся беседы, сотрудники ПДН работают с учениками. Полиция проводит проверки. Классные руководители просят родителей провести беседы с детьми, чтобы избежать беды.

Администрация Холмского района заявила, что принимает меры для решения проблемы. Проведены совещания с педагогами, классные часы и беседы с учениками.

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