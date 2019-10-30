Подростки на мопеде попали в аварию в Удмуртии

По данным издания, авария произошла накануне в селе Пугачево напротив одного из домов на улице Комарова. Молодой человек не справился с управлением, в результате чего мопед перевернулся. 16-летняя девушка, сидевшая на заднем сидении, получила травмы, так как не надела мотошлем перед поездкой.