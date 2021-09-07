Подростки на Алтае в шутку облили друга бензином и подожгли

В Алтайском крае подростки жестоко подшутили над своим другом, которого из шалости подожгли. Мальчик получил ожоги 50% тела, его госпитализировали. Об этом сообщили на сайте управления СК по региону.

В городе Горняке 14-летний мальчик играл вместе с двумя товарищами у дома. Потом один из них облил его одежду бензином и поднес зажигалку. Мальчик загорелся.

Подростка доставили в больницу с ожогами 50% тела. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Следователи завели дело по статье «Причине тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Расследование дела продолжается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее житель Хакасии попытался сжечь свою бывшую жену. На этот поступок его подтолкнула ревность — он увидел ее с другим мужчиной, когда зашел в гости. Возлюбленная впоследствии попала в больницу с ожогами более 50% тела. А в Башкирии ранее мужчину заподозрили в сожжении жены, которая была инвалидом второй группы. Супруг около года ухаживал за ней прежде, чем решил убить.