Происшествия 26 мая 2023, 16:33 Подростки избили жителя Екатеринбурга во дворе жилого дома

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В Екатеринбурге во дворе дома на улице Шейнкмана толпа подростков напала на мужчину. Об этом сообщил сайт пишет Е1 со ссылкой на УМВД по городу.

Как рассказал tagilcity.ru, в компании было около 10 человек, однако в избиении участвовали только четыре подростка. Среди нападавших были и девочки.

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По камерам видеонаблюдения видно, что сначала подростки отобрали у мужчины пакет, а затем накинулись на него. Сейчас в деле разбирается полиция.