Подростки избили уличных музыкантов в Петербурге

Семейная пара пришла на площадь возле метро 20 июня, около 19:00. Одному из юношей не понравился стиль, которые выбрали музыканты. Он оскорбил и ударил мужчину, после чего четыре других подростка в возрасте 14–16 лет последовали его примеру. Участников потасовки растаскивали прохожие.

Пострадавших передали врачам скорой помощи, их отвезли в Городскую больницу № 26. Медики оценили состояние женщины, которая находится на раннем сроке беременности, как удовлетворительное. У нее сломан нос, сообщило АН «Оперативное прикрытие». После оказания медицинской помощи паре разрешили уехать домой.

Полицейские Невского района приехали по место происшествия на Тепловозной улице. Стражи порядка сейчас разыскивают злоумышленников. Известно, что у мальчика, которому на вид 14 лет, набиты татуировки на обоих предплечьях. Правоохранители также изъяли видеозапись с места ЧП.