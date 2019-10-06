Подростки избили сверстника под Нижним Новгородом

Подростки руками и ногами били парня, который лежал на земле, по голове и ребрам. Пострадавший кричал от боли и просил о пощаде. За мальчика вступились и друзья нападавших, которые остались за кадром.

Драку засняли на камеры мобильных. Видео появилось в местном паблике во «ВКонтакте». Точная причина избиения неизвестна, но своим мнением в интернете поделились очевидцы, написал в Telegram-канале Life Shot. По их словам, юноши поссорились из-за девочки, которую якобы оскорбил пострадавший. Поэтому подростки и решили наказать мальчика.

Мать пострадавшего подростка написала заявлению в полицию.

Полицейские изучают причины и обстоятельства происшествия. Они выяснили, кто затеял потасовку и возраст участников драки. С ними общаются стражи порядка, подозреваемых отвезли в отдел по делам несовершеннолетних, добавил Life Shot со ссылкой на источник в полиции. Проводится проверка по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».