Подростки избили полицейских после дискотеки в Апатитах

В Апатитах группа школьников избила двоих полицейских после дискотеки. По данным местных СМИ, патрульные были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Драка произошла возле городского дворца культуры вечером 20 декабря. Директора дворца Ольга Бигоцкая рассказала «Хибинформбюро», что дискотека, на которой были школьники, закончилась около 21:00, и сотрудники позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу, чтобы предупредить, что у дворца скоро окажется большая группа подростков.

Прибывшие патрульные сделали замечания юноше, который держал в руке пиво и нецензурно выражался, но тот не отреагировал. Тогда стражи порядка предложили ему пройти с ними, но подросток начал активно сопротивляться, и завязалась драка.

Группа подростков повалила одного из патрульных на землю и начала пинать ногами, второму сотруднику полиции тоже нанесли удары по голове. Все происходящее засняла камера наблюдения.

После драки патрульные и Росгвардия доставила в полицию девять подростков. Один из задержанных еще раз ударил полицейского уже в отделении.

По данным издания, родители некоторых задержанных обратились в Следственный комитет с жалобой на излишнюю жесткость при задержании детей. В мурманском управлении СК сообщили о проведении проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Лица, совершившие противоправные действия, установлены. В настоящее время их опрашивают следователи. Пострадавшие направлены на медицинское освидетельствование с целью дальнейшего назначения судебно-медицинской экспертизы, результатами которой будет установлена тяжесть вреда, причиненного здоровью полицейских», — говорится в пресс-релизе СК.

СМИ пишут, что один из полицейских получил сотрясение мозга.