Подростки избили полицейских после дискотеки в Апатитах
Драка произошла возле городского дворца культуры вечером 20 декабря. Директора дворца Ольга Бигоцкая рассказала «Хибинформбюро», что дискотека, на которой были школьники, закончилась около 21:00, и сотрудники позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу, чтобы предупредить, что у дворца скоро окажется большая группа подростков.
Прибывшие патрульные сделали замечания юноше, который держал в руке пиво и нецензурно выражался, но тот не отреагировал. Тогда стражи порядка предложили ему пройти с ними, но подросток начал активно сопротивляться, и завязалась драка.
Группа подростков повалила одного из патрульных на землю и начала пинать ногами, второму сотруднику полиции тоже нанесли удары по голове. Все происходящее засняла камера наблюдения.
После драки патрульные и Росгвардия доставила в полицию девять подростков. Один из задержанных еще раз ударил полицейского уже в отделении.
По данным издания, родители некоторых задержанных обратились в Следственный комитет с жалобой на излишнюю жесткость при задержании детей. В мурманском управлении СК сообщили о проведении проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
«Лица, совершившие противоправные действия, установлены. В настоящее время их опрашивают следователи. Пострадавшие направлены на медицинское освидетельствование с целью дальнейшего назначения судебно-медицинской экспертизы, результатами которой будет установлена тяжесть вреда, причиненного здоровью полицейских», — говорится в пресс-релизе СК.
СМИ пишут, что один из полицейских получил сотрясение мозга.