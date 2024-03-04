Происшествия 04 марта 2024, 21:51 Подростки избили незнакомого мужчину в московском метро СК РФ: подростки избили мужчину в метро Москвы, возбуждено уголовное дело РИА «Новости»

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Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении подростков, которые избили в московском метро незнакомого мужчину. Об этом сообщил столичный главк Следственного комитета России в Telegram-канале.

СК России возбудил уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство».

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«По данным следствия, фигуранты, находясь на одной из станций столичного метро, беспричинно подвергли избиению незнакомого мужчину», — рассказали в ведомстве.

Нападавшими оказались 17-летние подростки, жители Москвы. Их доставят в отделение для проведения следственных действий. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

В середине февраля полиция задержала 16-летнего подростка, его заподозрили в нападении с ножом на мужчину у метро «Нагатинская». В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.