Происшествия 20 апреля 2023, 13:47 Подростки избили 11-летнюю девочку в Приморье Прокуратура приморского края проводит проверку после избиения подростками девочки Пресс-служба Следственного комитета

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В Приморском крае 13-летняя школьница в окружении подростков избила 11-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, ЧП произошло 13 апреля в поселке Липовцы. Между школьницами произошел конфликт, после которого одна из девочек напала на другую. Какие травмы получила пострадавшая, не уточняется, однако известно, что госпитализация ей не потребовалась.

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«Ребенок проходит амбулаторное лечение, степень тяжести причиненного вреда устанавливается», — отметили в прокуратуре.

Известно о драке стало из видео, появившегося в соцсетях. На кадрах видно, как толпа подростков окружила девочку и подначивает обидчицу, а та бьет пострадавшую руками и ногами.

По факту избиения девочки организована доследственная проверка, ход которой находится на контроле в надзорном ведомстве.

Ранее телеканал «360» сообщал о драке, которую устроили подростки на крыше двухэтажного магазина «Лента» на улице Большие Каменщики в Москве.