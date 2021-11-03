Подростки из Тверской области рассказали, как устроили пожар с тремя погибшими бездомными

Подростки из Конакова в Тверской области, подозреваемые в убийстве трех бездомных, на допросе раскрыли подробности. Они заверили, что все произошло случайно, когда они разводили костер на первом этаже заброшенного здания.

Подробностями допроса подростков поделился Life. Мальчики рассказали, что они хотели развести огонь на улице, но этому мешал сильный ветер. Тогда подростки перебрались в заброшенное здание. Инициатором поджога выступил 13-летний ребенок. Он сам принес из дома дезодорант и зажигалку, чтобы разжечь костер было проще.

Вместе с 11-летним другом мальчик отыскал коробки, которые легко было поджечь. Они развели костер на первом этаже. Дети и не подозревали, что на втором этаже ночуют бездомные: двое мужчин и женщина.

Как только подростки поняли, что происходит, они сбежали с места происшествия. Три человека сгорели заживо. Когда на место пожара приехали сотрудники МЧС, один из мальчиков признался, что поджог устроил он.

Школьники уверяют, что поначалу пытались самостоятельно потушить пламя, но их спугнул случайный прохожий — они не хотели попадаться никому на глаза. Все эти дети воспитываются в полных благополучных семьях, в школе о них отзываются как о воспитанных примерных учениках.