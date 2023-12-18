Происшествия 18 декабря 2023, 11:07 Подростки из Пермского края предстанут перед судом по делу о заказных поджогах

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Уголовное дело, возбужденное в отношении двух 15-летних подростков из Тюменской области, передали в суд для рассмотрения по существу. Их обвиняют в заказных поджогах. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, фигуранты действовали по указанию неизвестного, которого нашли в Сети. Взамен на денежное вознаграждение юные злоумышленники намеренно устроили пожар на трансформаторной подстанции. Кроме того, по их вине загорелась аппаратура местного СМИ.

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Родители задержанных уже возместили материальный ущерб. В скором времени подростки предстанут перед судом.