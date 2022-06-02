Подростки из Новгородской области попали в больницу из-за отравления

Трое подростков из Пестово Новгородской области отравились неизвестным веществом. Сотрудники местной прокуратуры организовали проверку случившегося. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Новгород.ру».

Трое подростков возрастом от 15 до 17 лет отравились неизвестным веществом. Дети начали чувствовать дискомфорт. Их доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Сотрудники органов проведут проверку условий, в которых проживают дети, а также оценят их отношения с семьями. По рехультатам проверки вынесут процессуальное решение.