Подростки из Нижнего Новгорода попали под колеса авто в Петербурге | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 12:48 Подростки из Нижнего Новгорода попали под колеса авто в Петербурге

Читать 360tv в

ДТП с участием двух несовершеннолетних девочек из Нижнего Новгорода произошло в четверг, 27 октября, на Дворцовой набережной в Петербурге. Об этом написала Neva.Today.

Водитель Hyundai Solaris наехал на подростков-туристов, когда те переходили проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

Реклама

Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Известно, что водитель ранее привлекался к административному наказанию за нарушение ПДД.

Реклама