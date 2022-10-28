Подростки из Нижнего Новгорода попали под колеса авто в Петербурге | 360°

28 октября 2022, 12:48
Подростки из Нижнего Новгорода попали под колеса авто в Петербурге
ДТП с участием двух несовершеннолетних девочек из Нижнего Новгорода произошло в четверг, 27 октября, на Дворцовой набережной в Петербурге. Об этом написала Neva.Today.
Водитель Hyundai Solaris наехал на подростков-туристов, когда те переходили проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
Реклама
Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Известно, что водитель ранее привлекался к административному наказанию за нарушение ПДД.
Реклама
ДТП
Реклама
Реклама