Подростки из Кемерова избили одноклассника

В кемеровской школе толпа подростков избила одноклассника до потери сознания. По словам матери пострадавшего, они били мальчика кулаками, ногами и даже доской. Об этом написал «Царьград».

«Сына избили на территории школы 7 на игровой площадке до потери сознания, никто не вышел на помощь, хотя охрана была в школе и камеры. <Сын> был без одного ботинка (когда нашел ботинок внутри был снег) и без шапки — шапку выбросили в помойку… Он не знает, сколько пролежал так на снегу без шапки без обуви. Сказал, что когда встал было холодно», — написала женщина в социальных сетях.

Она сообщила, что у ребенка в больнице диагностировали тупую травму живота, ушибы рук, ног, головы и лица.

В администрации города отметили, что в школе провели беседы с детьми, участвовавшими в инциденте. По факту избиения проводится проверка, если сказанное матерью пострадавшего подтвердится, то ее результаты будут переданы в правоохранительные органы.