Подростки из Екатеринбурга выпрыгнули из движущейся машины, скрываясь от полицейских

Подростки из Екатеринбурга катались на автомобиле Hyundai Solaris без прав под чужим аккаунтом. Автомобиль заметили сотрудники ГИБДД и попытались его остановить, однако злоумышленники оказали сопротивление. Об этом сообщил «Царьград».

Подростки попытались скрыться. Автомобиль заехал во двор на Бебеля, после чего водитель и его друг выпрыгнули из машины на полном ходу. Машина врезалась в припаркованный Audi.

Следователи выяснили, что машиной управлял 17-летний молодой человек, который взял в аренду машину с помощью чужого аккаунта. Сейчас он находится в 11-м отделе полиции.