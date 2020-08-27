Подростки-хулиганы из Краснодара сбросили на машину бутылку с зажженным растворителем. Видео

В Краснодаре произошло возгорание автомобиля. По предварительным данным, группа подростков кинула в машину зажженную бутылку с растворителем. Кроме машины никто не пострадал.

Инцидент произошел на улице Героя Аверкиева, 14, сообщила «360» пресс-служба МВД по городу Краснодар. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.

Группа подростков с балкона сначала плевали в прохожих, а потом сбросили на машину, стоящую во дворе зажженную бутылку с растворителем. Падение бутылки пришлось на капот автомобиля.

Девушку, проходящую мимо в тот момент, едва не задело огнем. Пострадала только машина. По словам участкового, ущерб незначительный.

В пресс-службе МВД отметили, что в ближайшее время установят личности правонарушителей.