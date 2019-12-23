23 декабря 2019, 15:09
Подростки едва не покалечили петардой семилетнего ребенка
На Ямале подростки подложили семилетнему ребенку зажженную петарду в карман. К счастью, пострадала лишь одежда, сообщило ИА URA.RU.
В Ноябрьске разыскивают подростков, которые сунули в карман семилетнего ребенка зажженную петарду. Школьник отделался испугом и порванной курткой.
«В ребенка семи лет кинула петарду группа детей примерно 10-12 лет», — написала в группе «Происшествия. Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте» Ирина Ефремова.
По ее словам, инцидент произошел возле ДК Нефтяник.
Родители пострадавшего ребенка обратились к участковому уполномоченному полиции с просьбой отыскать хулиганов.
«Оперативно установить личность того, кто сунул петарду в карман ребенку, не удалось. По факту обращения ведется проверка, поиски виновных в совершении опасного деяния продолжаются», — рассказали в пресс-службе УМВД по ЯНАО.