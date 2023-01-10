Происшествия 10 января 2023, 18:58 Подростки бросили петарду под колеса такси и избили водителя в Сочи

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В Адлерском районе Сочи несколько подростков бросали петарды под колеса такси. После сделанного водителем замечания группа молодых людей жестоко избила его, сообщил RT.

По словам очевидцев, подростки неоднократно бросали пиротехнику под колеса машины, в результате чего одна из петард попала в салон автомобиля. Злоумышленники скрылись с места происшествия, избив перед этим водителя.

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По данным сайта «Политика сегодня», в настоящий момент правоохранители устанавливают личности хулиганов.

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