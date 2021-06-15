Подростка жестко избили за серьгу в ухе в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина напал на подростка и избил его из-за серьги в ухе. Второй злоумышленник сдерживал друзей, чтобы те не могли ему помочь. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Нападение произошло в воскресенье вечером. Подросток вместе с друзьями возвращался домой. Неожиданно двое мужчин начали его оскорблять из-за серьги в ухе. Мальчики решили проигнорировать нападки, но один из них толкнул подростка и начал избивать его по лицу и голове.

Школьникам удалось оторваться от злоумышленников и забежать в магазин. Однако один из мужчин все же догнал школьников. Тогда помогли продавец и случайный прохожий. Они увели нападавшего. Подросткам удалось незаметно проскользнуть. Потом друг пострадавшего увидел, как приехала полиция и попыталась поймать преступников. Одного мужчину удалось задержать, а второй сбежал.

«Четыре молодых человека были и одна девушка. За ними бегал мужчина, крепкий парень, хотел побить. Его три человека еле-еле удержали. Он пьяный был», — пояснил продавец магазина.

После нападения мальчик попал в больницу с тремя переломами. У него сломаны нижняя правая подглазница, боковая правая подглазница и правая носовая пазуха. Также у него многочисленные гематомы на лбу, от ударов отек глаз. Врачи полагают, что у школьника отекла сетчатка, а это может привести к ее отслоению и слепоте.

Сестра пострадавшего рассказала изданию, что задержанного хотят отпустить, а уголовное дело открыть заново после выписки подростка из больницы.