27 июля 2023, 16:43
Подростка заподозрили в подготовке теракта на газопроводе в Москве
В Москве на подростка возбудили дело о подготовке теракта на объекте газопроводной сети
В столице задержали 17-летнего подозреваемого в подготовке теракта на объекте газопроводной сети. Его планируют в скором времени отправить в СИЗО, сообщили в главке Следственного комитета по Москве.
По данным ведомства, в начале этого года подросток решил совершить теракт, устроив взрыв. Для этого он начал искать в Сети способы, как приготовить и применить самодельную бомбу. Кроме того, обвиняемый стал изучать карты расположения объектов газопроводной сети в столичном регионе.
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Затем он купил необходимые компоненты для изготовления взрывчатки. Сотрудникам СК и ФСБ удалось узнать о противоправных планах подростка и помешать ему осуществить задуманное.
Правоохранители провели обыски в доме подростка и задержали его. Против молодого человека возбудили дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации («Приготовление к террористическому акту»). Следователи намерены просить Хорошевский райсуд об аресте подозреваемого.
Ранее в пресс-службе ФСБ заявили о пресечении попытки теракта на корабле Черноморского флота.
Москва 2023
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