Подростка задержали за изнасилование 11-летней девочки

ЧП случилось в Златоусте Челябинской области. Полицейские задержали 15-летнего подростка. Его подозревают в изнасиловании 11-летней девочки.

«Уголовное дело возбуждено по статье „Изнасилование лица, не достигшего 12-летнего возраста“. Иные сведения не раскрываются в интересах следствия и потерпевшей», — говорится в комментарии правоохранительных органов.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону подтвердили факт задержания подозреваемого.

«Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан», — пояснил старший помощник руководителя ведомства Владимир Шишков.