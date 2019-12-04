  • Подростка задержали за изнасилование 11-летней девочки

    04 декабря 2019, 15:07

    Александр Кушак

    На Урале задержали подростка, который подозревается в изнасиловании ученицы начальной школы, сообщил портал URA.RU со ссылкой источник в правоохранительных органах.

    ЧП случилось в Златоусте Челябинской области. Полицейские задержали 15-летнего подростка. Его подозревают в изнасиловании 11-летней девочки.

    «Уголовное дело возбуждено по статье „Изнасилование лица, не достигшего 12-летнего возраста“. Иные сведения не раскрываются в интересах следствия и потерпевшей», — говорится в комментарии правоохранительных органов.

    В пресс-службе следственного управления СКР по региону подтвердили факт задержания подозреваемого.

    «Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан», — пояснил старший помощник руководителя ведомства Владимир Шишков.