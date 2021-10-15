Подростка задержали по подозрению в убийстве девочки в Чите

Следователи задержали подозреваемого в совершении убийства 14-летней девочки в поселке КСК города Читы. Подросток признался в совершении преступления, правоохранители возбудили уголовное дело, сообщил сайт Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

Сообщение об убийстве поступило в правоохранительные органы Читы вечером 14 октября. Оперативная группа выехала в поселок КСК. Следователи обнаружили тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти.

Сотрудники Следственного комитета вместе с полицейскими обследовали место преступления. Через несколько часов по подозрению в совершении убийства правоохранители задержали 15-летнего подростка — жителя поселка КСК.

Молодого человека допросили в присутствии адвоката, педагога и законного представителя. Подросток признался в том, что убил девочку. Следователи проверили его показания на месте совершения преступления.

По факту убийства сотрудники СК по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство». Расследование дела продолжается.

Тело 15-летнего подростка обнаружили в Рязанской области 13 октября. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в ритуальном убийстве.