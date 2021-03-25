Подростка задержали по подозрению в изнасиловании в Волгограде

В Волгограде задержали 15-летнего подростка, которого заподозрили в изнасиловании женщина-инвалида. Об этом сообщило ИА Nation News.

По предварительной информации, молодой человек напал на женщину в Тракторозаводском районе. Он несколько раз ударил ее, повалил на землю и надругался, после чего скрылся. Правоохранители поймали его. Оказалось, что недавно он вышел из изолятора. Его поместили туда до вынесения приговора за грабежи и кражи. Возбуждено уголовное дело.