Происшествия 23 ноября 2023, 20:44 Подростка выгнали на мороз из омской маршрутки за отказ уступить место Пассажир омской маршрутки выгнал подростка на мороз за отказ уступить место РИА «Новости»

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В Омской области 16-летнего молодого человека выгнали из маршрутного такси, потому что он не уступил место пожилой женщине. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подросток сел в маршрутку, которая ехала по маршруту Омск — Таврическое. Но в районе деревни Новоселецк мальчик оказался на морозе: из общественного транспорта его вытолкал взрослый пассажир. Мужчину разозлило, что тот отказался уступить место женщине в возрасте.

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«Подростка против его воли один из пассажиров в грубой форме вытолкал из салона, после чего водитель спокойно продолжил путь», — указали в ведомстве.

Сам подросток пытался объяснить, что не может ехать стоя: у мальчика сильно болел живот. Однако это не помешало защитнику пенсионерки выгнать 16-летнего мальчика.

В итоге ребенок оказался один в темное время суток в восьми километрах от поселка Таврическое. Он позвонил матери, рассказал о произошедшем и дождался родственников. Семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

По факту случившегося начали доследственную проверку. Ее ход проконтролирует прокуратура Таврического района Омской области. Ведомство также инициировало проверочные мероприятия по соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

В Магнитогорске водителю маршрутки не понравилось замечание, которое ему сделал пожилой пассажир. Мужчина пригрозил, что зарежет его.