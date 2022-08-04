Пьяный водитель сбил подростка в Удмуртии

В Удмуртии случилось ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил Izlife со ссылкой на региональное ГИБДД.

Авария произошла накануне на третьем километре дороги Костоваты — Беркуты. 26-летний водитель отечественного авто сбил 16-летнего подростка на велосипеде и скрылся. Молодой человек получил травмы.

Позднее правоохранители задержали автомобилиста. Выяснилось, что у него не было водительских прав. Кроме того, он оказался пьян.