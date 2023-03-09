Происшествия 09 марта 2023, 21:56 Подростка в Пензенской области подозревают в квартирной краже

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В рабочем поселке Лунино в Пензенской области задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в краже шубы и техники. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Женщина разместила на сайте объявление о продаже своих вещей. Предположительно, первый раз подросток пришел в квартиру якобы для просмотра. А на следующий день вернулся, вошел в незапертое жилище и обчистил его, воспользовавшись тем, что хозяйка спала. Женщина лишилась ноутбука, планшета, сотового телефона и норковой шубы.

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В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье «Кража». Размер ущерба устанавливают криминалисты.

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