Подростка в Крыму унесло в море. Он пытался спасти тонущего брата

Спасатели в Крыму второй день продолжают поиски 15-летнего подростка. Его унесло в море в Керчи.

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ЧП произошло накануне в керченском поселке «Маяк» на пляже пансионата «Прибой». Он находится недалеко от мыса Фонарь в Керченском проливе. Мальчик пошел спасать 22-летнего брата, который во время плаванья начал тонуть. В итоге отдыхающие вытащили старшего, а младший не смог выбраться из воды. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном ГУ МЧС.

Поиск пропавшего школьника начался еще 10 сентября и был прерван с наступлением темноты. Операция продолжилась в среду утром. Как написал «Интерфакс», на месте случившегося работают две команды спасателей. Одна — в море, другая — на побережье.

При этом Черное море неспокойно, там наблюдаются сильные волны. По всему побережью Крыма объявлено штормовое предупреждение. На побережье 11 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Как уточнил «Крыминформ» со ссылкой на источник в экстренных службах, за жизнь 22-летнего молодого человека борются врачи.