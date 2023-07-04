Происшествия 04 июля 2023, 03:12 Подростка убило током в Екатеринбурге СК: подростка убило разрядом тока во время игры с мячом в Екатеринбурге РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Екатеринбурге подросток погиб от удара током, когда полез за мячом на трансформаторную подстанцию. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

По данным ведомства, информация о погибшей поступила в правоохранительные органы вечером 3 июля. Подросток играл на улице Советской.

Реклама

По предварительной версии, 15-летний мальчик получил смертельный удар током. Еще одного юношу госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

«Следователь СКР провел осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначены экспертизы», — сказано в официальном сообщении.

Правоохранители возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

Ранее аналогичный случай произошел в Амурской области. Восьмилетний мальчик погиб от удара током. Он прикоснулся к металлической лестнице, которая опиралась на кровлю веранды на приусадебном участке домовладения.