04 июля 2023, 03:12
Подростка убило током в Екатеринбурге
СК: подростка убило разрядом тока во время игры с мячом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге подросток погиб от удара током, когда полез за мячом на трансформаторную подстанцию. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Свердловской области.
По данным ведомства, информация о погибшей поступила в правоохранительные органы вечером 3 июля. Подросток играл на улице Советской.
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По предварительной версии, 15-летний мальчик получил смертельный удар током. Еще одного юношу госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.
«Следователь СКР провел осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначены экспертизы», — сказано в официальном сообщении.
Правоохранители возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.
Ранее аналогичный случай произошел в Амурской области. Восьмилетний мальчик погиб от удара током. Он прикоснулся к металлической лестнице, которая опиралась на кровлю веранды на приусадебном участке домовладения.
Школьники
Екатеринбург
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