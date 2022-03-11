Подростка спасли из-под завалов бывшего детсада в Ставрополе

В Ставрополе обвалилось здание детского сада. Под завалы попал подросток. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на управление Следкома по Ставропольскому краю.

Ситуация произошла вчера, 10 марта. Обвалившееся здание располагается на улице Набережной. В связи со случившимся полицеские Труновского округа возбудили уголовное дело.

«Изобильненским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту халатности. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев, предстоят судебные экспертизы», — заявили в ведомстве.