Подростка поймали за рулем каршеринговой машины на Урале

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подростка, который управлял каршершеринговым авто. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

В ГИБДД рассказали, что подросток вместе с другим молодым человеком на ходу выпрыгнул из машины, которая потом вписалась в припаркованную иномарку. После задержания юноша признался полицейским, что не остановился из-за испуга. Его привлекли к административной ответственности. Задержанному грозит штраф.