Подростка остановили за вождение в нетрезвом виде в Омске

В Омске полицейские поймала за рулем машины пьяного 16-летнего подростка. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на информацию УГИБДД по региону.

Ночью на улице Южная внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль ВАЗ-2110, который ехал, виляя с одного края дороги на другой.

Когда машину остановили, оказалось что ею управлял 16-летний подросток с явными признаками алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался. В связи с чем в отношении него возбудили административное дело.

Автомобиль отправили на штрафстоянку. Полиция вызвала маму парня, с которой провели профилактическую беседу.