24 января 2020, 15:34
Подростка обвинили в покушении на убийство родителей
17-летний молодой человек из Ишимбая подозревается в попытке убийства трех человек. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на службу регионального СК.
По данным следствия, подозреваемый пришел домой и нанес ножевые ранения своим родителям и их знакомой, которая пришла в гости. Отцу мальчика удалось дать отпор, пострадавшим оказали своевременную медицинскую помощь.
После случившегося преступник скрылся, но полицейские его быстро нашли.
На молодого человека заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».