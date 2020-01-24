Подростка обвинили в покушении на убийство родителей

По данным следствия, подозреваемый пришел домой и нанес ножевые ранения своим родителям и их знакомой, которая пришла в гости. Отцу мальчика удалось дать отпор, пострадавшим оказали своевременную медицинскую помощь.

После случившегося преступник скрылся, но полицейские его быстро нашли.

На молодого человека заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».