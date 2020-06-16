16 июня 2020, 11:08
Подростка обвинили в поджоге школы в Новосибирской области
17-летнего жителя деревни Покровка Новосибирской области обвинили в поджоге своей школы. «Царьград» сообщил, что старшеклассник не хотел возвращать после каникул на учебу, поэтому решил спалить учреждение.
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, инцидент произошел 8 января 2020 года. Подросток выломал окно в кабинете директора школы, залез внутрь и выключил камеры видеонаблюдения. После этого злоумышленник пошел в класс географии, где поджог карты, висевшие на стенах. Огонь стал быстро распространяться по зданию, юноше сбежал.
В ходе возгорания учреждение сгорела полностью, нанесенный ущерб оценивается в 2,3 миллиона рублей. Подросток признал вину и частично возместил ущерб.
Против него возбуждено уголовное дело.