Подростка обвинили в поджоге школы в Новосибирской области

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, инцидент произошел 8 января 2020 года. Подросток выломал окно в кабинете директора школы, залез внутрь и выключил камеры видеонаблюдения. После этого злоумышленник пошел в класс географии, где поджог карты, висевшие на стенах. Огонь стал быстро распространяться по зданию, юноше сбежал.

В ходе возгорания учреждение сгорела полностью, нанесенный ущерб оценивается в 2,3 миллиона рублей. Подросток признал вину и частично возместил ущерб.

Против него возбуждено уголовное дело.